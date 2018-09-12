الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الاربعاء، 23 مواطنا في الضفة الغربية.

وأفاد مصدر أمني، بأن قوات الاحتلال اعتقلت بسام محمد أبو خضير (26 عاما)، بعد أن داهمت منزل والده وفتشته.

وفي السياق ذاته، سلمت قوات الاحتلال، الفتى ليث فادي أبو عكر (14 عاما)، بلاغا لمراجعة مخابراتها في مجمع مستوطنة "غوش عصيون " جنوب بيت لحم، بعد أن داهمت منزل والده في المخيم وفتشته.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال نقلت المعتقلين إلى أماكن مجهولة للتحقيق معهم، مبينًا أنها استولت خلال عمليات دهم وتفتيش منازل المواطنين على آلاف الشواقل.