فيديو مذهل لوميض البرق في محيط الكعبة

انتشر على نطاق واسع عبر شبكات التواصل الاجتماعي فيديو يظهر وميضاً من البرق بتشكيلات مذهلة في محيط الكعبة المشرفة و هو يضي برج الساعة بمكة المكرمة بحسب بي بي سي.

ويعتبر تصوير البرق محفوف بالمخاطر والمجازفة، إلا أن المصور السعودي، يوسف بجاش، لم يستطع البقاء في منزله دون توثيق لحظات الصاعقة التي لامست برج الساعة في مدينة مكة المكرمة، السبت الماضي.

ولطالما أحب المصور السعودي رصد المناظر الطبيعية وإظهار تفاصيل مكة في ليلها ونهارها. كما أن عدسة كاميرته تجذب تصوير الظروف البيئية أيضاً وفقا لسي ان ان .

وتمركز المصور السعودي في جنوب غرب مكة، تحديداً في منطقة الخالدية. ولتوثيق تلك اللحظات، يحتاج التصوير الفوتوغرافي إلى بعض الإعدادات الخاصة، أي اختيار العدسة والكاميرا المناسبة.

وكان الوهج كبيراً أمام عيني بجاش، وتبعه صوت الرعد، وقال إنها كانت لحظة مخيفة، اقشعر فيها بدنه. ويُذكر، أن هذه المرة لم تكن الأولى التي صور فيها بجاش البرق، إذ كانت لقطته الأولى في العام 2011