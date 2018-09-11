"الجهاد" تشارك في حملة نظافة عامة بالتعاون مع بلدية خان يونس

شارك العشرات من كوادر وأنصار حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، على مدار اليومين الماضيين، بحملة النظافة العامة، التي أطلقتها بلدية خان يونس مؤخرا.

أوضح مسؤول منطقة البلد بالحركة محمد زكي البيوك، أن العشرات من كوادر الحركة وأنصارها شاركوا في حملة نظافة شوارع المدينة، انطلاقا من دورنا وواجبنا تجاه المجتمع، وجماهير شعبنا.

وأشار إلى أنهم يمارسون العمل التطوعي، عن قناعة ووعي لما لهذا الجهد من معان وقيم هامة تترسخ في عقلية الجمهور.

ونوه البيوك إلى أن قيادة الحركة توجهنا دائما بضرورة تعزيز العلاقة مع جماهير شعبنا، والتكامل مع الكل الوطني في إطار التخفيف عن أهلنا ما يكابدونه جراء اشتداد حلقات الحصار.

وشدد على أهمية تضافر كل الجهود للخروج بمشهد وحدودي وجامع، نكون فيه أهل للمسؤوليات الملقاة على عاتقنا.