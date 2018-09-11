مربو النحل يبدأون جني عسل موسم الخريف في غزة

بدأ مربو النحل في قطاع غزة هذه الأيام، جني العسل، مع انطلاق موسم قطف الخريف، الذي يبدأ وينتهي في شهر أيلول/ سبتمبر من كل عام.

وأوضح المهندس الزراعي باسل أبو دقة، أن عسل النحل يقطف خلال موسمين في العام، الأول: موسم الربيع، تحديدا خلال شهر مايو/ أيار، والثاني: موسم الخريف، وذلك خلال في شهر أيلول/ سبتمبر.

لفت م. أبو دقة إلى أن عسل الموسم الثاني يعد أكثر جودة من عسل الموسم الأول؛ غير أنه لا يعطي إنتاجا أكثر من عسل الموسم الأول.

ما ولفت إلى أن عسل موسم الخريف يعتمد فيه النحل بالغذاء على أزهار الأعشاب البرية والنباتات وأشجار الكينيا والسدرة وغيرها، أما عسل موسم الربيع فيتغذى خلاله النحل على أزهار الحمضيات واللوزيات، مما ينعكس على حجم وجودة الإنتاج.

وبحسب م. أبو دقة فإن عسل موسم الخريف أفضل جودة من عسل موسم الربيع؛ نظرا لاختلاف تغذية النحل في الموسمين؛ وبالتالي فإنه أفضل لصحة المرضى من عسل موسم الربيع.

نوه إلى أن إنتاج العسل في الموسمين يختلف بدون أدنى شك، فخلال موسم الخريف تنتج الخلية الواحدة بالمتوسط خمسة كيلو غرامات، بينما تنتج الخلية الواحدة في موسم الربيع ما بين سبعة إلى عشرة كيلو غرامات.







