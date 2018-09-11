ضبط "متوفى" هارب من الإعدام في مصر!

نجحت الأجهزة الأمنية في العاصمة المصرية، القاهرة، في ضبط متهم هارب من حكم بالإعدام؛ لاتهامه بقتل شقيقه.

كانت بداية القصة عندما تلقى قسم شرطة الوايلي بلاغاً من أحد أصحاب المخابز يفيد بتردد أحد الأشخاص على المخبز بحثا عن فرصة عمل ولا يحمل تحقيق شخصية وأنه يرتاب في أمره، بحسب صحيفة الشروق المصرية.

وانتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ وتمكنت من ضبط الشخص وتبين أنه يدعي "ش.أ.ع"، 65 عاما، مقيم في مركز زفتى في محافظة الغربية.

وتبين أن المذكور هارب من تنفيذ حكم بالإعدام لاتهامه في جريمة قتل عمد ومدرج على جهاز الحاسب الآلي لتنفيذ الأحكام "كف بحث لوفاة المحكوم عليه"، وبالاستعلام عن المتهم بالإدارة العامة للأحوال المدنية تبين أنه مدرج "متوفى".

وبمواجهته بالحكم الصادر ضده أقر به، وقرر أنه في عام 1992 قتل شقيقه لخلاف بينهما، ولاذ بالفرار إلى أن تم ضبطه، مضيفا أن زوجته استخرجت شهادة وفاة له حتى تتمكن من صرف معاشه.