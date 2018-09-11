روسيا والصين تسعيان للتقليل من استخدام الدولار في مبادلاتهما التجارية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء ان روسيا والصين تنويان زيادة استخدام عملتيهما الوطنيتين وليس الدولار، في مبادلاتهما التجارية المتنامية لتبلغ مستوى قياسيا على خلفية التوتر بين روسيا والغربيين.

وقال الرئيس الصيني أثناء منتدى اقتصادي في فلاديفوستوك في أقصى شرق روسيا "ان الجانب الروسي كما الجانب الصيني اكدا اهتمامهما باستخدام عملتيهما الوطنيتين بشكل اكبر في المبادلات المشتركة".

واضاف "هذا سيعزز الاستقرار في معالجة البنوك لعمليات الاستيراد والتصدير، في أجواء من مخاطر مستمرة في الاسواق العالمية".

وتأتي هذه التصريحات على خلفية عقوبات اقتصادية تزداد تشددا يفرضها الغرب على روسيا منذ اندلاع الازمة الاوكرانية في 2014.

وشددت واشنطن أكثر في الاشهر الاخيرة ترسانة عقوباتها على خلفية اتهام روسيا بالتدخل في الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها دونالد ترامب في 2016 وبتسميم جاسوس روسي سابق وابنته في انكلترا في آذار/مارس 2018.

من جهتها تخوض الصين حرباً تجارية مع الولايات المتحدة منذ فرض واشنطن حواجز جمركية على بعض المنتجات الصينية الامر الذي ردا عليه بكين بالمثل.

وتعززت العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية بين روسيا والصين في السنوات الاخيرة في وقت يتصاعد فيه التوتر بين موسكو والغربيين.

وقال بوتين، إن حجم المبادلات بين بلاده والصين زادت بنسبة الثلث في النصف الاول من العام وذلك بالقياس السنوي، لتبلغ 50 مليار دولار.

وشدد بوتين أنه "لدينا كافة الاسباب للاعتقاد بأننا سنبلغ مستوى قياسي بمئة مليار دولار بحلول نهاية العام".

من جهته اكد الرئيس الصيني أن "صداقتنا تتعزز باستمرار".

ويشارك جنود صينيون في مناورات فوستوك-2018 العسكرية التي بدأها الجيش الروسي الثلاثاء ي اقصى الشرق الروسي مستخدما وسائل لا سابق لها.