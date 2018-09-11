المنتخب الوطني يخسر مباراة ودية أمام قطر

خسر منتخبنا الوطني لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء، أمام شقيقه القطري بثلاثة أهداف نظيفة، في مباراة ودية جمعتهما على استاد خليفة الدولي في الدوحة، في إطار استعدادات المنتخبين لخوض غمار بطولة أمم آسيا 2019 في الإمارات.

وحسم المنتخب القطري نتيجة المباراة في أول نصف ساعة بتسجيله ثلاثة أهداف عن طريق المعز علي عبد الله في الدقيقة الثالثة، وأكرم عفيف في الدقيقة العشرين وحسن الهيدوس في الدقيقة الثلاثين. وسيطر المنتخب القطري على مختلف دقائق الشوط الأول وسط أداء عشوائي من منتخبنا الوطني.

وفي الشوط الثاني، تحسن أداء "الفدائي" تدريجيًا مع إجراء المدرب نور الدين ولد علي تبديلات بإدخال عدي الدباغ وسامح مراعبة وإسلام البطران وعبد الحميد أبو حبيب، دون أن يتمكن منتخبنا من تسجيل أي هدف. وكان أخطر تهديد لمنتخبنا رأسية اللاعب إسلام البطران في الدقيقة الأخيرة من اللقاء بعد عرضية من اللاعب جاكا حبيشة، تصدى لها الحارس القطري يوسف حسن.

أدار اللقاء الحكم العماني عمر مبارك اليعقوبي.

ويلعب منتخبنا الوطني في المجموعة الثانية من بطولة أمم آسيا التي تستضيفها الإمارات في شهر كانون ثاني القادم، وتضم المجموعة منتخبات: الأردن وسوريا واستراليا (حاملة اللقب).