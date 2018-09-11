نتنياهو يرد على إغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن!

قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، في رده الأول على قرار الإدارة الأمريكية بإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن: "أشعر بالارتياح من هذا القرار فأمريكا اتخذت القرار الصائب".

وأضاف نتنياهو حسب ما نشره موقع يديعوت آحرنوت العبري: "إسرائيل بدورها تؤيد القرار الأمريكي الذي يهدف لإيصال رسالة للفلسطينيين بأن من يرفض المفاوضات ويريد الاعتداء على إسرائيل في المحافل الدولية فلن يتقدم نحو السلام".

وكانت الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر ناورت قد أعلنت الاثنين في بيان صحفي إغلاق مكتب مفوضية منظمة التحرير الفلسطينية في العاصمة الأميركية، قائلة " لقد قررت الإدارة الأميركية بعد مراجعة دقيقة أن تغلق مكتب البعثة العامة لمنظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن" مستطردة بالقول "لقد سمحنا لمكتب منظمة التحرير الفلسطينية بالقيام بعمليات تدعم هدف تحقيق سلام دائم وشامل بين الإسرائيليين والفلسطينيين منذ انتهاء التنازل السابق في شهر تشرين الثاني 2017 ، ولم تتخذ منظمة التحرير الفلسطينية الخطوات اللازمة لبدء تقدم مباشر ومفاوضات هادفة مع إسرائيل، بل على العكس ، أدانت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية خطة سلام أميركية لم ترها بعد ورفضت الانخراط مع الحكومة الأميركية فيما يتعلق بجهود السلام وغيرها، وعليه ، وتماشيا مع مخاوف الكونغرس ، قررت الإدارة أن مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن سيغلق في هذه المرحلة".