ترامب في ذكرى 11 سبتمبر: لن نسمح بتكرار مثل هذه الأفعال الشريرة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيعمل على استقرار الولايات المتحدة الأمريكية وسلامتها ضد أي عدوان كالذي حدث في 11 سبتمبر، متابعًا: "نتعهد بأننا لن نسمح بتكرار مثل هذه الأفعال الشريرة مطلقاً".

وأضاف "ترامب"، خلال كلمته في ذكرى هجمات 11 سبتمبر، أن كافة الشعب الأمريكي يتعاطف مع ضحايا الهجوم الإرهابي ويشاطرونهم الأحزان، قائلًا: "دموعكم لن تذرفوها لوحدكم بل الأمة كلها تشارككم في ذلك".

قال الرئيس الأمريكي، إن الولايات الأمريكية لن تخضع أمام طغيان الإرهاب، مشيرًا إلى أن هناك 200 ألف أمريكي يخدمون في الخارج من أجل حماية بلادنا في الخارج والداخل، متابعًا: "وهم يعملون في مجالات مختلفة بما في ذلك وكالة إنفاذ القانون أنهم ابطال حقيقيون ونكرمهم بشرف كبير في هذه المناسبة".

وأضاف "ترامب"، خلال كلمته في ذكرى هجمات 11 سبتمبر في "بنسلفانيا"، أن الأمريكيين أظهروا شجاعة كبيرة وتكاتف خلال أحداث 11 سبتمبر الأمر الذي ترتب عليه إنقاذ الآلاف من المواطنين.