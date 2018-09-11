مؤسسات القطاع الخاص تنفي مشاركتها بوفد وزارة الاقتصاد المتواجد بالقاهرة

نفت مؤسسات القطاع الخاص بقطاع غزة اليوم الثلاثاء مشاركتها بوفد وزارة الاقتصاد الوطني المتواجد بالقاهرة لبحث مجموعة من القضايا الانسانية والاقتصادية الخاصة بغزة.

وقالت مؤسسات القطاع الخاص في بيان صحفي، إنه لا علم لها من قريب ولا بعيد بخروج ومشاركة أي شخصيات من رجال الاعمال والقطاع الخاص بالوفد ولم ترشح أي أسماء لتمثيلها، حيث أنه لم يجري التنسيق معها لخروج الوفد الذي تم تشكيله من وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة المالية وهيئة البترول، أو المواضيع التي سيناقشها هناك.

وأضافت أن القطاع بلغ في كافة مناحيه وقطاعاته الحيوية من نقطة الصفر، وبات قاب قوسين أو أدنى من الانهيار الكامل المحتوم، فالانهيارات تتوالى اقتصادياً واجتماعياً وصحياً، الأمر الذي يستوجب من جميع الأطراف الحكومية والدولية الاستماع لجميع وجهات النظر ذات الاختصاص بالاقتصاد والتدخل بشكل عاجل لوضع حد للأزمات الانسانية والاقتصادية.

وعبرت عن أملها بأن تشهد المرحلة المقبلة خطوات جدية لإنهاء الانقسام وإتمام المصالحة الفلسطينية ورفع الحصار عن غزة وحل مشاكل القطاع الخاص، خصوصاً على صعيد تطوير التبادل التجاري بين الجانب المصري والقطاع، وتوفير الاحتياجات اللازمة للنهوض بالاقتصاد الفلسطيني والقطاعات الصناعية والتجارية والخدماتية.

وثمنت جهود جمهورية مصر العربية ومتابعتها لملف المصالحة الفلسطينية ولإنهاء الحصار الاسرائيلي عن قطاع غزة والتخفيف من حجم المعاناة الانسانية مشددةً على رغبة القطاع الخاص بغزة على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع الجانب المصري، بما يحقق الخير والنمو الاقتصادي للشعبيين الشقيقين.