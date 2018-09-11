ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

5 Menu
  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية
  3. عرض الخبر

اختراق وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 17:23 - 11 سبتمبر 2018
القاهرة. القاهرة.
مشاركة

قال مدير وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية، محمود عبداللطيف، إن موقع الوكالة على الإنترنت تعرض لاختراق، الثلاثاء وإنه يجري العمل لمعالجة الأمر.

واتهم عبداللطيف جماعة الإخوان المسلمين بأنها وراء الاختراق.

وأضاف في اتصال هاتفي مع رويترز: "الموقع تعرض لقرصنة من جانب هاكر (قرصان) إخواني".

وظهر على موقع الوكالة بعد القرصنة عبارات باللغتين العربية والتركية مناهضة للدولة المصرية.

وقال رئيس مجلس إدارة الوكالة، على حسن، إن الموقع تعرض لقرصنة من "هاكر إخواني"، مشددا على اتخاذ الإجراءات القانونية لتتبع مصدر القرصنة الإلكترونية واتخاذ الإجراء اللازم، وفقا لصحيفة "المصري اليوم".

يذكر أن موقع الوكالة تم استعادته بعد فترة وجيزة من اختراقه.

متعلقات