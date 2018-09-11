اختراق وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية

قال مدير وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية، محمود عبداللطيف، إن موقع الوكالة على الإنترنت تعرض لاختراق، الثلاثاء وإنه يجري العمل لمعالجة الأمر.

واتهم عبداللطيف جماعة الإخوان المسلمين بأنها وراء الاختراق.

وأضاف في اتصال هاتفي مع رويترز: "الموقع تعرض لقرصنة من جانب هاكر (قرصان) إخواني".

وظهر على موقع الوكالة بعد القرصنة عبارات باللغتين العربية والتركية مناهضة للدولة المصرية.

وقال رئيس مجلس إدارة الوكالة، على حسن، إن الموقع تعرض لقرصنة من "هاكر إخواني"، مشددا على اتخاذ الإجراءات القانونية لتتبع مصدر القرصنة الإلكترونية واتخاذ الإجراء اللازم، وفقا لصحيفة "المصري اليوم".

يذكر أن موقع الوكالة تم استعادته بعد فترة وجيزة من اختراقه.