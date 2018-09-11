وفاة معمر في غزة يبلغ من العمر قرن

توفي المعمر محمد حسن على ريان "أبو حسن" شيخ عشيرة قطرة من سكان مخيم النصيرات وسط قطاع غزة عن عمر يناهز 100 عام.

والمعمر ريان الملقب بـ"بيدس" من مواليد عام 1918 من قرية قطرة التي هجر سكانها قصراً في العام 1948.

ويعد المعمر ريان من أعلام الإصلاح في قطاع غزة، ويشهد له بالخير والإصلاح وفض النزاعات في المحافظة الوسطى.

وأوضح حسن ريان نجله الأكبر إنًّ والده لديه من الأبناء والبنات والأحفاد ما يزيد عن 120 حفيداً.

وأشار إلى أن والده يمتلك ذاكرة قوية ساعدته على حفظ جميع الاحداث التاريخية التي وقعت في فلسطين قبل واثناء وبعد النكبة الفلسطينية، لافتاً إلى أن والده تعلم القراءة والكتابة في قريته قبل الهجرة، وكان كثيراً ما يتحدث عن البلاد التي هجر منه، وعن شوقه لقريته التي هجر منها.

وذكر أن والده كان يمتلك صحة قوية، مرجعاً ذلك إلى نظامه الغذائي المتكامل والطبيعي إذ كان يعتمد على أكل الفواكه والعسل وشرب زيت الزيتون، وكان يبتعد عن الطعام المُصنع واللحوم المعلبة بجميع أنواعها.

ولفت إلى أنَّ والده كان رجلاً عصامياً، إذ كان من صغره يتاجر في البطيخ والحمضيات والزيتون، وكان يحفر الآبار بنفسه.

وأوضح نجله الأكبر أن الميزة التي كانت تميز والده هو أنه كان كريماً ومحافظاً على صلة رحمه.





