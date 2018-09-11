العمل النسائي تنظم سلسلة زيارات للنساء الطليعيات في تاريخ القضية الفلسطينية

زار وفد من دائرة العمل النسائي التابع لحركة الجهاد الإٍسلامي عدد من بيوت النساء الطليعيات في تاريخ القضية الفلسطينية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وشملت الزيارات بيت كل من أم أسامة الحية، وذوي خنساء فلسطين الحاجة المرحومة مريم فرحات، والدكتورة مريم أبو دقة عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، والكاتبة والأديبة الفلسطينية رحاب كنعان، وكذلك بيت الأسيرة المحررة فيروز عرفة .

وناقش الوفد مع النساء الطليعيات الأوضاع السياسية، وسبل العمل المشترك بينهما، وتوحيد جهودهم في المجتمع، وبناء العلاقات الاجتماعية من خلال تبادل الخبرات وبناء استراتيجية موحدة في كل الاتجاهات، وتم وضع آليات لتنسيق الجهود وتذليل العقبات التي تعترض العمل الحركي النسوي وخصوصا في المساجد.

واتفق الوفد مع النساء الطليعيات على تنفيذ عمل مشترك بينهم من أجل العمل على إنهاء الانقسام، والعمل تحت إطار واحد لتحقيق مصلحة وهدف الوطن وتحريره.

وأكدت ماجدة الحلو منسقة المحافظات في الدائرة أن الهدف من هذه الزيارة التعارفية العمل على التواصل والترابط الاجتماعي والتشبيك مع النساء الطليعيات في تاريخ القضية الفلسطينية وخاصةً فيما يتعلق في تقوية العلاقة بين العنصر النسوي لدى الفصائل الفلسطينية .

من ناحيتهن رحبت النساء الطليعيات بالوفد مبدين استحسانهن بهذه المبادرة والخطوة المهمة مشددين على مدى أهمية التعاون بين الفصائل والشراكة لتعزيز دور المرأة الفلسطينية وإثبات وجودها في كافة الميادين.

وأشادت النساء الطليعيات بدور دائرة العمل النسائي وقدرتها على إثبات وجودها في الساحة الفلسطينية، مثمنات جهود الدائرة لخدمة المرأة وسعيها الحثيث نحو تحرير الأراضي الفلسطينية من دنس الاحتلال.

الجدير بالذكر أن دائرة العمل النسائي قبيل عيد الأضحى نظمت ورشة عمل بعنوان واجب تنظيم الزيارة للنساء الطليعيات في تاريخ القضية الفلسطينية بمناسبة عيد الأضحى المبارك بحضور القيادات النسائية من كافة الفصائل.