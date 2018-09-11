طهران تحذر من استهداف علماء الذرة الإيرانيين

حذر رئيس الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي من عواقب الاستمرار في استهداف علماء الذرة في بلاده.

يأتي هذا الموقف في أعقاب استشهاد عدد من العلماء الإيرانيين في مجال الطاقة النووية خلال السنوات الاخيرة وتوجيه أصابع الاتهام إلى جهاز الموساد الإسرائيلي.

وفي سياق مقابلة مع وكالة اسوشييتد برس اليوم أعرب صالحي عن أمله في الحفاظ على الاتفاق النووي منبها مع ذلك أن طهران وفي حالة انهياره ستسرع من وتيرة برنامجها النووي، مشيراً إلى أنَّ قرار الرئيس دونالد ترامب بانسحاب أميركا من الاتفاق الموقع عام 2015 "يضعه في الجانب الخاسر" من التاريخ.

ووافقت إيران، بموجب الاتفاق الذي وقعته إدارة أوباما والقوى العالمية مع طهران عام 2015، على الحد من تخصيب اليورانيوم مقابل رفع العقوبات الاقتصادية التي تكبل الاقتصاد الإيراني.

وفي أعقاب قرار ترامب انسحبت الشركات الأميركية بدءا من شركات صناعة الطائرات إلى شركات النفط من إيران.

وتحدث صالحي عن جهود إيران لبناء منشأة جديدة بمركز نطنز لتخصيب اليورانيوم ستنتج أجهزة طرد مركزي أكثر تقدماً وتطوراً، وتقوم هذه الأجهزة بتخصيب اليورانيوم من خلال دوران سريع لغاز يورانيوم هكسافلورايد.

وقال صالحي: "إذا تعين علينا التراجع والانسحاب من الاتفاق النووي فبالتأكيد لن نعود إلى ما كنا عليه من قبل. سنقف على موقع أعلى بكثير جداً".