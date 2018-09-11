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صور نادرة: شاهد لحظة تلقي بوش نبأ هجمات 11 سبتمبر

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 14:46 - 11 سبتمبر 2018
لحظة تلقي جورج بوش نبأ هجمات 11 سبتمبر لحظة تلقي جورج بوش نبأ هجمات 11 سبتمبر
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أظهرت صورا نادرة، نشرتها صحيفة بريطانية الرئيس الاميركي جوج بوش لحظة تلقيه نبأ وقوع هجمات 11 سبتمبر، وذلك بعد مرور 17 عاما على أحد أكثر الأحداث دموية في تاريخ الولايات المتحدة الأميركية.

وتحت عنوان "مجموعة نادرة وواضحة من الصور تُظهر الرئيس جورج دبليو بوش في اللحظات والأيام التالية لهجمات 11 سبتمبر"، نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تقريرا حول بعض التفاصيل المتعلقة بالهجمات التي وقعت في 2001.

 

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وقالت الصحيفة في التقرير الذي نشرته اليوم على مقعها الإلكتروني:" اليوم يميز الذكرى الـ 17 لهجمات 11 سبتمبر المدمرة التي خلفت 2996 قتيلا وأكثر من 6 آلاف مصابا في الولايات المتحدة".

وبدأ اليوم المرعب عندما اصطدم خاطفو الرحلة 11 على الخطوط الجوية الأمريكية في الطوابق (93 - 99) ببرج التجارة العالمي الشمالي في الساعة 8:43 صباحا. وبعد دقائق اصطدمت الرحلة 175 للخطوط الجوية الأمريكية بالبرج الجنوبي لمبنى التجارة العالمي.

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وفي الحال قتل جميع من كانوا على متن الطائرات، بجانب أولئك الذين كانوا في الطوابق المتضررة داخل البرجين.   

وخلال أقل من ساعة من الهجوم على البرجين، اصطدمت طائرة ثالثة بمبنى وزارة الدفاع (البنتاجون) في واشنطن، أما الطائرة الرابعة المختطفة فتم منعها من الاصطدام بالهدف المقصود، وهبطت اضطراريا في حقل ببنسلفانيا.

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وفي التقرير نشرت الصحيفة مجموعة من الصور المرعبة من داخل مكتبة الرئيس بوش الابن، ومتحف يرصد قيادة بوش للأزمة أثناء الحدث المأساوي في تاريخ الولايات المتحدة.

وتكشف الصور أن الرئيس الأمريكي كان يشارك في عرض للقراءة مع أطفال في مدرسة "إيما إي بوكر" الابتدائية في ساراسوتا بولاية فلوريدا، في لحظة وقوع الهجم الأول على برج التجارة الشمالي.

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ولفتت الصحيفة إلى أن الرئيس أنهى مناقشته مع الأطفال بشكل سريع وتوجه نحو فصل دراسي خالي ليتلقى مستجدات الموقف.

 

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