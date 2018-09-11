ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

5 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

مسؤول أميركي: إغلاق مكتب منظمة التحرير سيتم قبل 10 أكتوبر

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 14:41 - 11 سبتمبر 2018
مقر منظمة التحرير مقر منظمة التحرير
مشاركة

أعلن مسؤول رفيع بوزارة الخارجية الأميركية أن إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن سيتم قبل 10 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وأوضح المسؤول، في تصريح لوكالة "الأناضول" التركية، مفضلًا عدم الكشف عن اسمه، أن وزارة الخارجية الأمريكية أبلغت منظمة التحرير الفلسطينية بإخلاء مكتبها في واشنطن.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الولايات المتحدة رسميًا، إغلاق مكتب المنظمة بواشنطن، على خلفية رفضها سعي السلطة الفلسطينية إلى فتح تحقيق جنائي ضد إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إنّ الإدارة الأمريكية "قررت - بعد مراجعة - دقيقة إغلاق مكتب البعثة العامة لمنظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن".

وأضافت: "يتفق هذا القرار مع قلق الإدارة الأمريكية والكونجرس بشأن المحاولات الفلسطينية الرامية إلى فتح تحقيق ضد إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية".

وكانت إدارة الرئيس دونالد ترامب قد أعلنت نوفمبر/تشرين الثاني 2017 عن قرارها إغلاق مكاتب بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، بعد أن طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بفتح تحقيق جنائي ضد إسرائيل.

لكن وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت لاحقا أنها ستسمح لبعثة المنظمة بمواصلة العمل ضمن مهلة 90 يوما، يتم تمديدها، قبل أن اتخاذ قرار بإغلاقها اليوم.

 

متعلقات