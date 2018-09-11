مسؤول أميركي: إغلاق مكتب منظمة التحرير سيتم قبل 10 أكتوبر

أعلن مسؤول رفيع بوزارة الخارجية الأميركية أن إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن سيتم قبل 10 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وأوضح المسؤول، في تصريح لوكالة "الأناضول" التركية، مفضلًا عدم الكشف عن اسمه، أن وزارة الخارجية الأمريكية أبلغت منظمة التحرير الفلسطينية بإخلاء مكتبها في واشنطن.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الولايات المتحدة رسميًا، إغلاق مكتب المنظمة بواشنطن، على خلفية رفضها سعي السلطة الفلسطينية إلى فتح تحقيق جنائي ضد إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إنّ الإدارة الأمريكية "قررت - بعد مراجعة - دقيقة إغلاق مكتب البعثة العامة لمنظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن".

وأضافت: "يتفق هذا القرار مع قلق الإدارة الأمريكية والكونجرس بشأن المحاولات الفلسطينية الرامية إلى فتح تحقيق ضد إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية".

وكانت إدارة الرئيس دونالد ترامب قد أعلنت نوفمبر/تشرين الثاني 2017 عن قرارها إغلاق مكاتب بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، بعد أن طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بفتح تحقيق جنائي ضد إسرائيل.

لكن وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت لاحقا أنها ستسمح لبعثة المنظمة بمواصلة العمل ضمن مهلة 90 يوما، يتم تمديدها، قبل أن اتخاذ قرار بإغلاقها اليوم.