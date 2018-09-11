قريباً: الحمدالله يجتمع مع وزير المالية الإسرائيلي

توقعت مصادر إسرائيلية مطلعة أن يلتقي وزير المالية موشيه كحلون قريبا مع رئيس الوزراء رامي الحمد الله.

وأشارت المصادر لهيئة البث الإسرائيلي (مكان) أن رئيس وزراء حكومة الوفاق رامي الحمد الله ووزير المالية موشيه كحلون خلال اتصال هاتفي اتفقا على عقد لقاء بينهما عقب عطلة "العام العبري الجديد".

في السياق، ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، أن اتصال هاتفي اجراه حمد الله مع كحلون "لتهنئته بالعام العبري الجديد واتفقا على عقد اللقاء".

هذا وبدأ اعتباراً من منتصف الليلة الماضية فرض طوق شامل على الضفة المحتلة، كما سيتم إغلاق المعابر مع قطاع غزة، بمناسبة عطلة العام العبري الجديد.

ولم تشر المصادر إلى ما الذي سيتم مناقشته في اللقاء.

يشار إلى أنَّ رئيس الوزراء رامي الحمد الله التقي كحلون ووزراء إسرائيليين أكثر من مرة.



