محررون مقطوعة رواتبهم يواصلون الإضراب في رام الله

يواصل مجموعة من الأسرة المحررين المقطوعة رواتبهم لليوم الثالث على التوالي، إضرابهم المفتوح عن الطعام أمام مقر هيئة شؤون الأسرة والمحررين في رام الله، للمطالبة بإعادة صرف رواتبهم.

وكان قرابة عشرة من الأسرى المحررين المقطوعة رواتبهم أعلنوا الأحد الفائت أضرابهم المفتوح عن الطعام حتى تحقيق مطالبهم المستمرة منذ نوات لإعادة صرف رواتبهم التي قطعت منذ العام 2007 على خلفية الانقسام الواقع بين الضفة والقطاع.

ووجه الأسرى اليوم، رسالة إلى الرئيس الفلسطيني طالبوه فيها باسم 35 أسيرا واسيرة واحده أمضى بعضهم في السجون 20 عاما بطلب إعطاء أمر واضح بصرف رواتبنا ومستحقاتنا بأثر رجعي كونها حق قانوني.

وقال الأسرى في رسالتهم" نحن كأسرى نقف في هذه المرحلة الحساسة الى جانب الكل الفلسطيني في مواجهة صفقة القرن والانقسام والحصار السياسي والفعلي للقضية الفلسطينية، كما نستنكر تغول الولايات المتحدة على المؤسسات الفلسطينية والمستقبل الفلسطيني في القدس، الامر الذي يحتم علينا جميعا الوقوف صفا واحدا في مواجهة سياسة ترامب والاحتلال بحق القضية الفلسطينية"