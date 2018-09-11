الجهاد تنظم بطولة كروية على أرض مخيم العودة بالوسطى

نظمت اللجنة الرياضية العامة لحركة الجهاد الاسلامي في محافظة الوسطى، بطولة كروية بعنوان "عائدون"، وذلك على أرض مخيم العودة شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وحضر البطولة التي أقيمت أمس، وفد كريم من قيادة الحركة بالوسطى ولفيفٌ من الاعتباريين والكوادر بالإضافة إلى حشدٍ كبير من الجماهير المشجعة.

وخلال تكريم الفِرَق المشاركة أكد القيادي في الجهاد "أبو أحمد الظافر" أن الحركة ستواصل عقد فعالياتها المتنوعة على الخط الفاصل تأكيدا على حق شعبنا الثابت في العودة وتقرير المصير.

وسادت اللقاء أجواء رياضية ممتعة أظهرتها الفرق المتنافسة والتي حملت أسماء شهداء مسيرات العودة.

وتضمنت البطولة مباراتين وديتين انتهت الأولى بفوز فريق الشهيد (محمد الربايعة) على فريق الشهيد (مصعب السلول) في ضربات الجزاء، أما الثانية فانتهت بفوز فريق الشهيد (أحمد العايدي) على فريق الشهيد (مصعب قطوس) بثنائية نضيفة.

وخلال اللقاء الختامي تُوّج فريق الشهيد (محمد الربايعة) بطلًا على الفرق؛ بعد فوزه على فريق الشهيد (العايدي) بهدفين دون مقابل في المباراة النهائية.



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