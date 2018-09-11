زعيم كوريا الشمالية يريد لقاءً ثانياً بترامب

أعلن البيت الأبيض، أنّ الرئيس دونالد ترامب تلقّى رسالة "ودّية جدّاً" و"إيجابية جدّاً" من الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون، يعرب فيها الأخير عن رغبته بإجراء "لقاء جديد" مع الرئيس الأميركي.

وقالت المتحدّثة باسم البيت الأبيض، ساره ساندرز، إنّ "الهدف الأساسي من الرسالة هو الإعداد للقاء جديد مع الرئيس. نحن منفتحون وقد باشرنا التنسيق" لعقد هذه القمة التي ستكون الثانية بعد اللقاء الأول التاريخي الذي جمع بين ترامب وكيم في 12 يونيو/ حزيران المنصرم في سنغافورة.

ولم تكشف المتحدثة عن مكان أو زمان انعقاد هذه القمة الثانية المحتملة.

وإذ اعتبرت ساندرز أنّ "هذه الرسالة هي دليل جديد على التقدّم الذي تحقّق في العلاقات" بين البلدين، رحّبت بـ"التقدّم" الذي تحقّق بشأن نزع السلاح النووي، معتبرةً أنّ عدم تضمين العرض العسكري الكوري الشمالي الذي جرى الأحد في بيونغ يانغ صواريخ بالستية عابرة للقارات يشكّل "دليل حسن نية" في إطار عملية نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

من جهته، قال مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي، جون بولتون، الإثنين، إن عقد قمة ثانية بين ترامب وكيم أمر ممكن "حتماً" بحلول نهاية العام، مستبعداً في الوقت نفسه أن يحضر الزعيم الكوري الشمالي اجتماعات الجمعية العامّة للأمم المتّحدة، والتي سيحضرها ترامب في نهاية الجاري.

وكانت الإدارة الأميركية أبدت استياءها من عدم تحقيق تقدّم في الملف النووي الكوري الشمالي بإلغائها نهاية أغسطس/ آب زيارة كان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يعتزم القيام بها إلى بيونغ يانغ.

واعتبرت المتحدثة باسم البيت الأبيض أنّه "في نهاية المطاف، سيكون من الأفضل دائماً أن يجتمع الزعيمان، وبخاصة لدى الجانب الكوري الشمالي، حيث معظم القرارات يجب أن تمرّ بكيم جونغ-أون"، مشدّدة على أنه من "المهمّ" عقد قمة ثانية.

وبحسب العديد من المراقبين، فإن جزءاً من الإدارة الأميركية يعارض عقد قمة ثانية بين ترامب وكيم، خشية أن يقدّم خلالها سيّد البيت الأبيض للزعيم الكوري الشمالي تنازلات كبيرة من دون أن يحصل منه على تنازلات موازية.

في المقابل، فإن الجزء الآخر من المسؤولين في الإدارة يعتقدون أن كيم يفضّل التفاوض مباشرة مع ترامب، وأنّه يمتنع عن انتقاد الرئيس الجمهوري مباشرة حتى في الوقت الذي تصف فيه بيونغ يانغ أسلوب المفاوضين الأميركيين بسلوك "أفراد العصابات".

والإثنين، اعتبر بولتون أن "الرئيس ترامب فتح الباب لكيم جونغ أون ونظامه"، مضيفا "ما زلنا ننتظرهم"، في تلميح إلى أن واشنطن ما زالت بانتظار مزيد من الخطوات العملية من جانب بيونغ يانغ في ما خص نزع السلاح النووي.

وأضاف: "لا يستطيع الرئيس ترامب أن يحلّ محلّ الكوريين الشماليين (...) هم الذين يتعيّن عليهم أن يتّخذوا إجراءات لنزع السلاح النووي (...) وهذا ما ننتظر حصوله".