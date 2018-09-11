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طقس فلسطين: ارتفاع طفيف على الحرارة

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 08:17 - 11 سبتمبر 2018
طقس فلسطين طقس فلسطين
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توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية أن يكون الجو اليوم الثلاثاء 2018/09/11 غائماً جزئياً الى صاف، ولطيفاً في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئياً لطيفة في المناطق الجبلية دافئة في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى  معتدلة السرغة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما غداً الاربعاء 2018/09/12: يكون الجو حاراً نسبياً في المناطق الجبلية حارا في بقية المناطق ، حيث يطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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