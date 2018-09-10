جوجل تستعد للكشف عن حدث مهم الشهر القادم

تعتزم شركة جوجل، الكشف عن حدث في التاسع من تشرين الأول/ أكتوبر في نيويورك، يرجح من خلالها أن تعرض النماذج الجديدة من هاتفها الذكي "بيكسل"، داعية الصحفيين بتغطية الحدث.

واكتفت جوجل بذكر أبسط المعلومات على بطاقات الدعوة التي وضعت عليها علامة المجموعة والتاريخ والعنوان والساعة، إلى جانب رمز يمكن الضغط عليه لتأكيد الحضور، بحسب ما نقلت موقع عربي21.

غير أن تسريبات كثيرة تسري في الفترة الأخيرة حول الجيل الثالث من هواتف "بيكسل" العاملة بنظام تشغيل "أندرويد" من "جوجل" المعتمد في 85 % من الهواتف الذكية في العالم.

وجرت العادة على أن يقدّم العملاق الأمريكي أحدث نماذجه من هذا الجهاز في تشرين الأول/ أكتوبر.

ولا تكشف "جوجل" التي تسوّق أيضا واجهات موصولة وأجهزة خاصة بالبثّ التدفقي عن مبيعات منتجاتها.

وقد وجّهت أيضا "آبل" دعوات إلى حدث لم تعط أي تفاصيل عنه، يعقد في 12 أيلول/ سبتمبر في مقرّها، ويتوقّع أن تقدّم خلاله أحدث نموذج أو نماذج من هواتف "آي فون".