نظارات ذكية من مايكروسوفت لقياس ضغط الدم

ابتكر علماء مايكروسوفت نظارات فريدة يمكنها قياس ضغط الدم طوال اليوم، على أمل أن تساعد في تخفيض عدد الجلطات الدماغية والسكتات القلبية.

وتزود النظارات عالية التقنية التي ابتكرها علماء شركة مايكروسوفت العملاقة بأجهزة استشعار، يمكنها قياس ضغط الدم طوال اليوم.

كما يمكن بمساعدة هذه الأجهزة معرفة كمية الدم المتدفقة عبر الأوعية الدموية في أي لحظة.

وتحدد هذه القياسات الوقت اللازم للقلب لضخ الدم عبر مناطق الجسم المختلفة.

ويتغير مستوى ضغط الدم خلال فترات اليوم عدة مرات، لذلك يكون من الصعب تشخيص ارتفاعه بصورة صحيحة، لذلك من الأفضل قياسه طوال اليوم دون توقف.

وفي وقتنا الحالي يمكن القيام بذلك في المستشفيات، حيث تربط الذراع بحزام خاص يرتبط مع جهاز لقياس مستوى ضغط الدم، بيد أن هذا الجهاز غير مريح لثقل وزنه. في حين أن النظارات التي ابتكرتها مايكروسوفت يمكن استعمالها في كل مكان، وهي أكثر ملاءمة وفعالية لقياس مستوى ضغط الدم طوال اليوم.