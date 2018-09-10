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522 مواطناً تنقلوا عبر معبر رفح اليوم الاثنين

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 21:20 - 10 سبتمبر 2018
معبر رفح معبر رفح
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أصدرت الإدارة العامة لمعبر رفح البري عن الحصيلة النهائية للمسافرين المغادرين والقادمين والمرجعين عبر المعبر ليوم أمس الأحد.

وأوضحت أن عدد المتنقلين من الحالات الإنسانية والمرضى والطلاب والجوازات المصرية والاقامات والتنسيقات عبر المعبر بلغ  522  مواطن.

وبينت أن عدد المغادرين بلغ 389 مسافر، في حين بلغ عدد القادمين 233 مواطن، في فيما بلغ عدد المرجعين 61 مواطن.

يشار إلى أن معبر رفح يعمل في كلا الاتجاهين وبشكل دائم منذ أشهر بقرار من الرئيس المصري عبدا لفتاح السيسي بهدف التخفيف من معاناة المواطنين في قطاع غزة.

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