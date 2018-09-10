إدارة ترامب تعلن رسمياً إغلاق مكتبة منظمة التحرير

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية بشكل رسمي إغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن.

وذكرت الوزارة في بيان رسمي، اليوم الإثنين، أن السلطة الفلسطينية لا تتخذ خطوات نحو دعم عملية السلام مع الإسرائيليين زاعمة أن هذا أجبرها على إغلاق المكتب.

وأضافت أنه على العكس أدانت الحكومة في رام الله خطة السلام الأمريكية التي لم يروها، ورفضوا اعتبار الولايات المتحدة وسيط في عملية السلام.

وكان المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، يوسف المحمود، أكد في بيان صحفي أن القرار الأمريكي ضوء أخضر للاحتلال الإسرائيلي في الاستمرار بتنفيذ سياساته الدموية والتهجيرية والاستيطانية ضد الشعب الفلسطيني وأرضه.

وأعرب المحمود عن الأسف إزاء القرار الأمريكي، مشيرا إلى أن إسرائيل التي يتحدث عنها (بيان الإغلاق الأمريكي) ويصفها بالحليف والصديق تعرف اليوم في كل أنحاء العالم على أنها آخر احتلال في التاريخ.