ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

5 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

إدارة ترامب تعلن رسمياً إغلاق مكتبة منظمة التحرير

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 21:09 - 10 سبتمبر 2018
مكتب منظمة التحرير في واشنطن مكتب منظمة التحرير في واشنطن
مشاركة

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية بشكل رسمي إغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن.

وذكرت الوزارة في بيان رسمي، اليوم الإثنين، أن السلطة الفلسطينية لا تتخذ خطوات نحو دعم عملية السلام مع الإسرائيليين زاعمة أن هذا أجبرها على إغلاق المكتب.

وأضافت أنه على العكس أدانت الحكومة في رام الله خطة السلام الأمريكية التي لم يروها، ورفضوا اعتبار الولايات المتحدة وسيط في عملية السلام.

وكان المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، يوسف المحمود، أكد في بيان صحفي أن القرار الأمريكي ضوء أخضر للاحتلال الإسرائيلي في الاستمرار بتنفيذ سياساته الدموية والتهجيرية والاستيطانية ضد الشعب الفلسطيني وأرضه.

وأعرب المحمود عن الأسف إزاء القرار الأمريكي، مشيرا إلى أن إسرائيل التي يتحدث عنها (بيان الإغلاق الأمريكي) ويصفها بالحليف والصديق تعرف اليوم في كل أنحاء العالم على أنها آخر احتلال في التاريخ.

متعلقات