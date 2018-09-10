بولتون يصف المحكمة الجنائية الدولية بـ"الخطرة"

وصف مستشار البيت الأبيض للأمن القومي جون بولتون، اليوم الاثنين، المحكمة الجنائية الدولية بـ"الخطرة" وبأنها "غير قابلة للمساءلة"، معتبرا أنها تمثل تعديا على السيادة الأميركية.

وقال بولتون، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية، أنه "من الناحية النظرية، فإن المحكمة الجنائية الدولية تحمِّل مرتكبي أبشع الفظائع المسؤولية عن جرائمهم، وتوفر العدالة للضحايا، وتحول دون ارتكاب انتهاكات في المستقبل (...) ومن الناحية العملية، كانت المحكمة غير فعالة وغير قابلة للمساءلة، وفي الواقع خطرة".

وهدد بولتون بفرض عقوبات على قضاة المحكمة الجنائية الدولية ومدعيها العامين، في حال لاحقوا أميركيين أو إسرائيليين أو حلفاء آخرين للولايات المتحدة.

وقال، في هجوم عنيف على هذه المحكمة، "سنمنع هؤلاء القضاة والمدعين العامين من دخول الولايات المتحدة. سنستهدف أملاكهم بعقوبات في إطار النظام المالي الأميركي، وسنطلق ملاحقات بحقهم عبر نظامنا القضائي".