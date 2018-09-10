الجامعة العربية تناقش ملف الأنروا غداً

يعقد مجلس جامعة الدول العربية غدا الثلاثاء في العاصمة المصرية القاهرة، دورته الـ150 على مستوى وزراء الخارجية العرب برئاسة السودان، وبحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

ورفع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، اليوم الاثنين، مشروعات قرارات متعلقة بفلسطين، تضمنت ضرورة مواجهة المسعى الأميركي_الإسرائيلي، القاضي بتغيير التفويض الممنوح لوكالة الغوث "الأونروا"، واستمرار التمسك بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم ورفض محاولات التوطين بكافة أشكاله.

كما تتضمن المشروعات رفض القانون العنصري الإسرائيلي المسمى بـ"إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي" وآثاره على الحقوق التاريخية والسياسية للشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية، وتفعيل مبادرة السلام العربية، والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة.

كما طالب المندوبون بدعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني، وضرورة تنفيذ قرار الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والأمن المائي العربي وسرقة إسرائيل للمياه في الأراضي العربية المحتلة والجولان العربي السوري المحتل، بالإضافة إلى أخر المستجدات الخاصة بالقضية الفلسطينية، وضرورة التصدي للمشروع الأميركي الاسرائيلي الساعي لتصفية القضية الفلسطينية.