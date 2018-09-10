14.7 مليون يهودي في العالم غالبيتهم خارج فلسطين المحتلة

قدرّت "الوكالة اليهودية"، أعداد اليهود في العالم، عشية رأس السنة العبرية، بحوالي 14 مليون و700 ألف نسمة، يعيش غالبيتهم خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الاثنين، عن الوكالة اليهودية (التابعة للجاليات اليهودية في العالم)، قولها إن "6.6 مليون من اليهود يعيشون في "إسرائيل"، وإن 5.7 مليون يعيشون في الولايات المتحدة الأمريكية".

وأشارت الوكالة اليهودية إلى أن فرنسا حلت ثالثا في عدد اليهود بعد "إسرائيل" والولايات المتحدة حيث يعيش فيها 453 ألف يهودي، تليها كندا 391 ألفا، بينما بريطانيا يعيش بها نحو 290 ألفا.

وأشارت الوكالة اليهودية إلى أن من بين اليهود الذين يعيشون خارج "إسرائيل" هناك أقل من 4500 يهودي يعيشون في دول عربية بينهم ألفان في المغرب وألف في تونس وأقل من 500 يعيشون في كل من اليمن وسورية ومصر.

وذكرت أن 8500 يهودي يعيشون في إيران و15 ألف يهودي يعيشون في تركيا.

ولفتت الوكالة إلى وجود جاليات يهودية صغيرة للغاية لا يتعدى عدد أفرادها المائة، في نحو 93 دولة.

وتأسست الوكالة اليهودية عام 1922 كجهاز تنفيذي للحركة الصهيونية، وتركز عملها على إقامة دولة الاحتلال، وتشجيع هجرة اليهود لفلسطين.