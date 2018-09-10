مشافي القدس: قطع التمويل الأمريكي سيؤثر على 5 ملايين فلسطيني

أكّدت شبكة مستشفيات شرقي القدس، خلال مؤتمر صحفي لها اليوم الإثنين، أن قطع واشنطن التمويل عن المشافي في المدينة المحتلة، سيؤثر على حياة خمسة ملايين فلسطيني.

وفي اجتماع طارئ للشبكة اليوم في مستشفى المطلْع "أوغستا فكتوريا" في جبل الزيتون، شرقي القدس، ناقش القائمون على شبكة تلك المستشفيات، تأثير قطع التمويل الأمريكي عن ست مشافٍ في المدينة.

وأضافت في بيان لها، أنه تبعًا للموازنة التي أقرت من "الكونغرس الأمريكي" تم تخصيص ما قيمته 25 مليون دولار أمريكي؛ لتسديد الفواتير عن الخدمات العلاجية للمرضى المحولين من وزارة الصحة الفلسطينية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة والتي كان من المفترض صرفها عن السنة المالية 2017.

وأوضحت الشبكة أنها "تأسف" لمثل هذا القرار من قبل الإدارة الأمريكية "لما في ذلك من أثر سلبي كبير على توفر السيولة النقدية في هذه المشافي، والذي بدوره سيحدث تأخيرات في تقديم الخدمات العلاجية الحيوية والتي تتوفر في هذه المستشفيات فقط".

وأكّدت أن هذا القرار سيؤثر بالتالي بشكل سلبي على حياة خمسة ملايين فلسطيني (بالمجمل).

وناشدت شبكة مستشفيات شرقي القدس، الحكومة الفلسطينية، والكونغرس الأمريكي، والمجتمع الدولي؛ بتحمل مسؤولياتهم وعمل كل ما يمكن للتعامل مع هذه الحالة الخطرة الناتجة عن قطع التمويل الأمريكي.

وكانت صحيفة "هآرتس" العبرية، قد أفادت بأن الولايات المتحدة الأمريكية قد قررت اقتطاع أكثر من 20 مليون دولار أمريكي كان الكونغرس قد صادق على تمريرها لمشافٍ في القدس المحتلة.

وأشارت إلى أن القرار اتخذ رغم الضغط الذي مارسته بعض المجموعات المسيحية التي تدعم هذه المشافي الأهليّة في الشطر المحتل من المدينة منذ عام 1967.

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مصدر في الخارجية الأميركيّة قوله إن "المبلغ سيتم تحويله إلى أهداف أخرى في الشرق الأوسط".