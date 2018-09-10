الأنروا تعلن عن منح دراسية جامعية كاملة للطلاب اللاجئين

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم الاثنين، عن منح دراسية جامعية متوقعة من متبرعين مختلفين للعام الدراسي 2018/2019.

وأوضحت الوكالة، أن هذه المنح الدراسية مخصصة للطلاب اللاجئين الفلسطينيين في غزة، لدراسة درجة البكالوريوس، مشيرةً إلى أن المنح ممولة بالكامل.

ووضعت الوكالة عدة شروط للمتقدمين، من ضمنها، أن يكون المتقدم متفوقاً أكاديمياً وحاصلاً على شهادة الثانوية العامة للعام 2018 بمعدل لا يقل عن 95%، ويترواح عمره بين 17 - 21 سنة.

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