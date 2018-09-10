افتتاح أول مركز تعليمي خيري بغزة

افتتح مركز التآخي للغات في قطاع غزة أبوابه لاستقبال الطلاب في كافة المراحل الدراسية برعاية كريمة من جمعية التآخي ومجموعة الاغاثة فلسطيني 48 ، والذي يقدم خدماته بصورة خيرية إنسانية وبرسوم رمزية جداً .

وشكرت مديرة المركز أ. سها السحار القائمين على المشروع بجمعية التآخي ومجموعة الاغاثة فلسطيني 48 ودعمهم لمسيرة التعليم ، لا سيما أن المركز سيستهدف الطلبة من ذوي الأسر الفقيرة في قطاع غزة ، والتي ستساهم في التخفيف عن كواهل عوائلهم في ظل الوضع الصعب التي يعيشه أهل قطاع غزة .

وأشارت السحار أن المركز سيقدم خدماته المتنوعة لكافة المراحل الدراسية والتي تتضمن تقديم دورات حاسوب وتنمية بشرية ودروس تقوية ودورات لغات وخط ورسم ، موضحةً أن الأسعار رمزية وتعتبر مجانية ولأول مرة قطاع غزة .

وأضافت أن المركز قدم حوالي 1000 شنطة دراسية وقرطاسية كاملة لطلاب المدارس في كافة المراحل الدراسية في كافة مناطق قطاع غزة للأطفال من ذوي الأسر الفقيرة بتبرع كريم من جمعية التآخي ومجموعة الاغاثة فلسطيني 48 لمساعدة الطلبة والتخفيف عنهم في ظل الوضع الحصار المتواصل على قطاع غزة .

وبينت السحار أن المركز خلال المرحلة القادمة سيوسع من الفئات المستهدفة وسيقدم خدمات نوعية في المجال التدريسي واللغات وسيصل لأكبر شريحة كبيرة من الطلاب ، داعيةً الأهالي لتسجيل أولادهم في المركز والذي استقبل حتى اللحظة مئات الطلبة منذ افتحام العام الدراسي الحالي .

ونوهت السحار أن المرحلة القادمة سيقدم المركز مشاريع اغاثية وتنموية وتدريبة واجتماعية لشرائح متعددة في قطاع غزة وستساهم في دعم شعبنا في كافة المجالات وستخفف عنهم في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة .