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بدران: إغلاق مقر المنظمة بواشنطن يؤكد فشل عملية التسوية

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 18:34 - 10 سبتمبر 2018
حسام بدران عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران عضو المكتب السياسي لحركة حماس
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قال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" حسام بدران، إن إغلاق الإدارة الأمريكية مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن هو تأكيد على أن ما يسمى مسيرة التسوية والمفاوضات مع الاحتلال قد وصلت إلى طريق مسدود.

وأضاف بدران، في تصريح له عبر موقع "تويتر"، مساء اليوم الاثنين، أنه قد جاء الوقت كي يجري الفلسطينيون مراجعة شاملة لكل المرحلة السابقة، وأن يتوافقوا على آليات مواجهة الاحتلال ومقاومته بمختلف الأشكال والأنواع.

وأكد أن هذا العالم لا يحترم إلا الأقوياء وقوتنا كفلسطينيين تكمن في وحدتنا أولا وفي التمسك بسلاح مقاومتنا ثانيا، مشيرًا إلى أن أفضل رد على القرار الأمريكي هو التحرك الفوري للاحتفاظ بأسباب القوة هذه.

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