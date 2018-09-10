تفاصيل اجتماع فصائل الائتلاف الوطني الديمقراطي الفلسطيني في غزة

عقدت فصائل الائتلاف الوطني الديمقراطي الفلسطيني، والتي تضم جبهة التحرير الفلسطينية وجبهة التحرير العربية والجبهة العربية الفلسطينية وجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، اجتماعا اليوم في مدينة غزة، بقيادة الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني فدا.

وتناول الاجتماع الذي عقد في مكتب فصائل الائتلاف المركزي، مناقشة الأوضاع السياسية التي تمر بها القضية الفلسطينية وإيجاد اليات لمواجهة التحديات والمخاطر التي تعصف بشعبنا وقضيته العادلة .

وأكد المجتمعون على أهمية الحفاظ على منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وعلى ضرورة تفعيل مؤسساتها لكى تستطيع مواجهة المؤامرات التي تحاك ضد القضية الفلسطينية ومواجهة صفقة القرن ومحاولة الادارة الامريكية تصفية قضية اللاجئين من خلال قطع مساهمتها السنوية في ميزانية الاونروا .

وادان المجتمعون القرار الأمريكي بإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن واعتبرت ذلك يأتي في سياق الضغط على القيادة السياسية للرضوخ للإملاءات ادارة ترامب.

كما طالب المجتمعون على ضرورة الغاء كافة الاجراءات المتخذة ضد قطاع غزة وخاصة صرف رواتب الموظفين لتعزيز صمود سكان القطاع تنفيذا لقرارات المجلس الوطني والمجلس المركزي .

كما اعتبرت الفصائل ان انهاء الانقسام هو ضرورة وطنية وذلك من خلال تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في عامي 2011_ 2017 ومصاحبة ذلك بضغط شعبي باتجاه استعادة الوحدة الوطنية .

وادان المجتمعون قيام الاجهزة الأمنية في قطاع غزة بمنع فعالية اللجان الشعبية للاجئين والتي كانت مقررة اليوم ضد كل المحاولات لتصفية قضية اللاجئين وأن ذلك خروجا عن عادات وتقاليد العمل الوطني.

وفى ختام اللقاء تم الاتفاق على الاستمرار بعقد مثل هذه اللقاءات وتفعيل العمل الوطني المشترك لمواصلة النضال بكافة أشكاله حتى تحقيق اهداف شعبنا في الحرية والعودة والاستقلال واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.