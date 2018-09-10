إليك المرشحين العشرة لجائزة أفضل لاعب عربي

تصدر نجم نادي ليفربول الانجليزي واللاعب الدولي المصري محمد صلاح، قائمة مجلة فوربس "الشرق الأوسط"، لأفضل 10 لاعبين عرب بكرة القدم في العالم.

وذكرت المجلة ذاتها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن النجم المصري محمد صلاح هو أكثر لاعبي كرة القدم تتويجًا بالأرقام الفردية في العالم خلال الموسم الكروي 2017- 2018م.

وحصل صلاح على جائزة أفضل لاعب في دولة إنجلترا، وأفضل لاعب في إفريقيا، إلى جانب جائزة "بي بي سي" لأفضل لاعب في إفريقيا.

فيما ترشح اللاعب المصري محمد صلاح ، في قائمة الفيفا المختصرة لأفضل ثلاثة لاعبين في العالم برفقة البرتغالي كريستيانو رونالدو والكرواتي لوكا مودريتش خلال هذا العام.