تسريبات تكشف مزايا آيفون الجديد قبل الإعلان عنه رسميا هذا الأسبوع

يثير جهاز "آيفون إكس إس" الجديد من آبل الكثير من الضجة قبل الكشف عنه في المؤتمر الذي سيعقد، في 12 سبتمبر الجاري، بمقر الشركة.

وقبل بضعة أيام من الحدث المنتظر، كشفت صور مسربة جديدة عن هاتف آيفون الجديد الذي يحمل اسم "آيفون إكس إس"، ويحمل شاشة بقياس 6.1 بوصة من نوع LCD وكاميرا خلفية بعدسة واحدة.

ونشر المسرب صورا لما يزعم أنه النموذج الأولي لجهاز"آيفون إكس إس"، وكما تظهر الصور، فإن الجهاز يأتي مع مجموعة متنوعة من الألوان التي تشمل اللون الأبيض والرمادي الفضائي (حيث يظهر مائلا إلى الأزرق قليلا)، والوردي الذهبي والأحمر، حيث يشير ذلك إلى أن آبل قد تطلق منتجها "آيفون إكس إس" الجديد باللون الأحمر على الفور، بدلا من الانتظار حتى الربيع لزيادة المبيعات.

كما تظهر إحدى الصور أيضا وجود شريحتين للهاتف، وهي ميزة إضافية ستقدم تنوعا أكبر للمستخدمين، ولن يكون مفاجئا أن تكون هذه النسخة موجهة إلى الأسواق الصينية والهندية.

وكانت التسريبات السابقة قد تحدثت عن إصدار آبل لـ3 أنواع آيفون هذا العام، ومن بينها هاتف بشاشة بقياس 6.5 بوصة من نوع "OLED".