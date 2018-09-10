الحكومة: قرار إغلاق مكتب المنظمة إعلان حرب

ادانت حكومة الوفاق الوطني القرار الامريكي القاضي بإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود إن الحكومة تعبر عن أسفها ازاء اتخاذ إدارة الرئيس ترامب مثل هذا القرار، الذي تعتبره اعلان حرب على جهود ارساء أسس السلام في بلادنا والمنطقة، وإعطاء ضوء اخضر للاحتلال في الاستمرار بتنفيذ سياساته الدموية والتهجيرية والاستيطانية ضد شعبنا وارضنا.

وأوضح أن "إسرائيل" التي يتحدث عنها (بيان الاغلاق الامريكي) ويصفها بالحليف والصديق تعرف اليوم في كل أنحاء العالم على انها (آخر احتلال في التاريخ)، وعليه فإن إدارة الرئيس الامريكي ترامب تعلن باسم أمريكا بأنها حليف وصديق لآخر احتلال في التاريخ، وهي تدعم كافة سياساته السوداء التي يمارسها ضد شعبنا وارضنا الفلسطينية المحتلة في تحد سافر لكافة الاعراف والقوانين والمواثيق الدولية.

وجدد المتحدث الرسمي التأكيد على ان مثل هذا النهج في السياسة الامريكية هو نهج خاطئ ومعادٍ لشعبنا العربي الفلسطيني وللقضية الفلسطينية، ولن يستطيع اجبار شعبنا وقيادته على القبول بمثل هذه الصيغ التصفوية التي تحلم بها وتلهث وراء سراب تطبيقها إدارة الرئيس الامريكي ترامب، وبالتالي فان الجهد الامريكي في هذا الإطار لن يخلف سوى مزيد من التوتر والقلق في كل ارجاء المنطقة.

وطالب المتحدث الرسمي العالم الحر والحي بالوقوف في وجه هذه السياسات الاستعمارية الجديدة.