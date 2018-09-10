"مافيا" أدوية التنحيف تجتاح أسواق غزة

تزايدت في الآونة الأخيرة ظاهرة خطيرة بين المواطنين بإقبالهم على شراء الأدوية والمستحضرات عبر الانترنت، غير أبهين بالمخاطر التي قد يؤدي استخدام بعضها إلى الوفاة.

وزارة الصحة الفلسطينية، حذرت المواطنين من استخدام مستحضرات تنحيف الوزن، لا سيما أن الفحص المخبري أكد احتوائها على مادة " sibutramine " التي تم منع تداولها عالمياً ومحلياً، ومن الممكن أن تسبب الوفاة لمستخدميها.

"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" تحدثت مع مدير مركز ابن النفيس للنباتات الطبية والمكملات الغذائية الصيدلاني محمود الشيخ علي، عن خطورة استخدام مستحضرات التنحيف الغير موثوقة المصدر.

وقال الشيخ علي: "الخطورة تكمن في تسويق مافيا المستحضرات هذه الأدوية بأسعار مرتفعة لكسب استعطاف المستهلك وإغرائه بأنها ذات جودة عالية، مؤكدا أنها مستحضرات وهمية وليست حقيقة.

وأضاف: "المستحضرات المتداولة يتم ترويجها عبر الانترنت لعدم وجود رقابة الكترونية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه يكثر تداولها في الضفة الغربية، ومن جديد بدأ الترويج لبعض المنتجات في غزة".

وتابع الشيخ علي قائلاً: "يتفاجأ المستهلك لهذه المستحضرات بعدم وجود مصدر رسمي للأدوية"، مبيناً أن بعضها تكون منتجة من قبل شركات معروفة وتقوم بتصنيعها "مافيا الأدوية" وتظهر بالفحص أنها مكونة من نشا.

وفي السياق، أوضح الشيخ علي، أن إنقاض الوزن لا يعتمد بشكل أساسي على الأدوية والأعشاب، مبيناً أن الأصل اتباع نظام غذائي قليل السعرات بعيداً عن الحرمان، بالإضافة إلى الإرادة والعزيمة.

ونصح المواطنين بعدم شراء أي دواء مجهول المصدر، خاصة المستحضرات التي يتم تسويقها عبر الانترنت، مشدّداً على أن المستهلك يجب أن يكون على وعي ودراية تامة بمصدر الأدوية لتفادي الوقوع في أخطاء قد تؤدي لعواقب صحية.

وذكرت وزارة الصحة أن من بين الأدوية الخطيرة المتداولةMxlean ,slimlean" ,7slim ,7slime extra slime xtreme slimxtreme gold ".

وأضافت أنه وبناء على ما تقدم وحيث أن المستحضر المذكور غير مسجل في وزارة الصحة الفلسطينية وغير مسموح تداولها في فلسطين

وتابعت الوزارة أنها تعود وتؤكد بضرورة التعميم على مدراء الوزارة للإيعاز بما يلزم للتأكد من خلو الأسواق من هذه المستحضرات، ومصادرتها إن وجدت وتحذير الجمهور الفلسطيني من استخدامها.