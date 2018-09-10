الإعلان عن تقديم مساعدات نقدية للمزارعين المتضررين شرق قطاع غزة

أعلنت وزارة الزراعة في غزة بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن تقديم مساعدة نقدية للمزارعين المتضررين، والذين تقع أراضيهم بالقرب من المناطق السياج الفاصل شرق قطاع غزة.

وأوضح وزارة الزراعة أن المشروع سيدار من قبل وزارة الزراعة بناء على تقييم الأضرار التي قامت به الوزارة بالتعاون مع عدد من المؤسسات المحلية والدولية.

وأعلنت كل من وزارة الزراعة ولجنة الصليب الأحمر في بيان مشترك أنه سيستفيد من المنحة حوالي (220) مزارعاً متضرراً، لتمكينهم من إعادة زراعة أراضيهم المتضررة والتي قدرت بحوالي 870 دونماً لغرض التخفيف من أعباء ارتفاع أسعار المدخلات الزراعية، علما أنه سيتم تقديم هذه المساعدة بناء على معيارين أساسيين هما حجم الضرر الواقع على المزارع ونوع المحصول المزروع حيث سيتم تقسيم قيمة المساعدة النقدية إلى ثلاث فئات حسب هذين المعيارين.

وأشارت الوزارة أنه سيتم البدء في توزيع هذه المساعدة ابتداء من الاسبوع القادم.