مقتل 11 إرهابيا في إطلاق نار مع الشرطة في العريش

قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية يوم الاثنين إن 11 ”إرهابيا“ قُتلوا في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة في العريش كبرى مدن محافظة شمال سيناء .

وأضافت الوكالة أن القتلى بينهم ”اثنان من أخطر العناصر الإرهابية“ وهما محمد إبراهيم جبر شاهين وجمعة عياد مرشود. ولم تذكر أي تفاصيل أخرى عن الرجلين أو إلى أي جماعة متشددة ينتميان.

وقالت الوكالة في تقريرها إن قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية تلقى معلومات حول ”اتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية لمحطة وقود مهجورة... وكرا لهم استعدادا لتنفيذ عمليات إرهابية ضد القوات“.

وأضافت أن قوات الشرطة تعرضت لإطلاق نار من المسلحين عندما حاولت استهدافهم وهو ما دفعها للرد بإطلاق النار. ولم يشر التقرير إلى وقوع قتلى أو مصابين في صفوف الشرطة.

وذكر التقرير أن الشرطة عثرت في الموقع على خمس بنادق آلية وكمية كبيرة من الطلقات النارية وبندقية خرطوش وعبوتين ناسفتين.

وبدأ الجيش بمساعدة الشرطة في فبراير شباط العملية الأمنية الشاملة (سيناء 2018) لسحق المتشددين الذين قتلوا المئات من قوات الأمن والمدنيين في سلسلة هجمات.

ولقي المئات من المتشددين حتفهم أو تم القبض عليهم خلال العملية.