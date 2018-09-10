الفصائل الرافضة لأوسلو تعقد لقاءً كبيراً الخميس المقبل

من المقرر، أن تعقد القوى الوطنية الفلسطينية الرافضة لاتفاق أوسلو، لقاءً وطنياً كبيراً، الخميس المقبل، بعنوان "25 عاماً على أوسلو الكارثة: المقاومة خيارنا" في مركز رشاد الشوا بمدينة غزة.

ويأتي المؤتمر الوطني وفق القوى بمناسبة مرور 25 عاماً على توقيع اتفاق أوسلو، والتي وصفته بالمشؤوم.

واعتبرت القوى، حضور اللقاء الوطني واجب وطني ودعم لخيار المقاومة.

يُذكر، أن اتفاق أوسلو، هو اتفاق تسوية وقعته "إسرائيل" ومنظمة التحرير الفلسطينية في مدينة واشنطن الأمريكية في 13 سبتمبر 1993، بحضور الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون.

وترفض الكثير من الفصائل والقوى الفلسطينية، اتفاق أوسلو وطالبت أكثر من مرة بإلغائه، مؤكدة أنه أضر بالقضية الفلسطينية وكبل المقاومة وخدم الاحتلال في توسيع مخططاته الاستيطانية.