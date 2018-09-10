صحيفة: وفدا الشعبية والديمقراطية للقاهرة اليوم وضغوط إقليمية لتجاهل مطالب الفصائل

يغادر وفدان من الجبهتين الشعبية والديمقراطية اليوم الاثنين، للقاهرة عبر معبر رفح البري للتباحث مع المسؤولين في جهاز المخابرات المصري؛ حول المصالحة الفلسطينية.

وقالت صحيفة "الحياة اللندنية" عن عضو المكتب السياسي للشعبية جميل مزهر، قوله إن الوفد، الذي يضم كل أعضاء المكتب السياسي في القطاع سيجري محادثات مع المسؤولين المصريين حول مجمل التطورات السياسية وكل القضايا والملفات.

وأضاف "أن المحادثات ستتركز حول سبل إنجاح الجهود المصرية لتنفيذ اتفاقات المصالحة الوطنية، وإنهاء الانقسام الأسود".

وأشار مزهر إلى موقف "الشعبية" الذي يرفض التهدئة، من منطلقات سياسية.

وبعد القاهرة سيتوجه وفد "الشعبية" إلى العاصمة السورية دمشق لعقد اجتماعات داخلية لمناقشة مجمل القضايا السياسية والداخلية، والمتعلقة بالعلاقات الوطنية، وفق الصحيفة.

من جهته، قال عضو المكتب السياسي للديمقراطية طلال أبو ظريفة إن وفدها سيلتقي مع المسؤولين المصريين في إطار اللقاءات الدورية بين الجانبين، وسيبحث الجهود المبذولة في ملفي المصالحة والتهدئة، والعمل من أجل محاولة تحريك المياه الراكدة في القطاع.

وأشار أبو ظريفة إلى أن "هناك حالاً من المراوحة، وأن هناك ضغوطاً تمارس على الأطراف الإقليمية من قبل بعض الأطراف الفلسطينية ومن قبل الجانب الإسرائيلي من أجل تجاهل مطالب الفصائل".

ولفت إلى أن إسرائيل تريد معالجة القضايا الإنسانية من دون دفع ثمن سياسي يحقق بعض مطالب الفلسطينيين.