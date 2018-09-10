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مستوطنون يقتلعون أشجار زيتون في منطقة الحمرا شرق يطا

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 09:54 - 10 سبتمبر 2018
مستوطنون يقتلعون أشجار زيتون من أراضي الفلسطينيين شرق نابلس مستوطنون يقتلعون أشجار زيتون من أراضي الفلسطينيين شرق نابلس
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 اقتلع مجموعة مستوطنين، اليوم الاثنين، عددا من أشجار الزيتون في منطقة الحمرا شرق يطا جنوب الخليل.

وقال منسق اللجان الشعبية والوطنية جنوب الخليل راتب جبور: إن مستوطنين من مستوطنتي "ماعون" و"حافات ماعون" المقامتين عنوة على أراضي المواطنين شرق بلدة يطا، اقتلعوا ما يزيد عن 15 شجرة زيتون في منطقة الحمرا شرق يطا، تعود ملكيتها لمواطنين من عائلة ربعي.

وأشار إلى أن اقتلاع أشجار الزيتون في المنطقة تكرر عدة مرات خلال الأعوام القليلة الماضية، موضحا أن اعتداءات المستوطنين تهدف إلى تهجير السكان الفلسطينيين من أراضيهم لتنفيذ مخططات استيطانية جديدة ولتوسيع المستوطنات المقامة على أراضي المواطنين وممتلكاتهم.

وناشد كافة المؤسسات الوطنية والحقوقية والدولية بالتدخل الفوري والعاجل لوضع حد لهذه الممارسات الهمجية التي تدل على بلطجة هؤلاء المستوطنين المدعومين من حكومة الاحتلال.

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