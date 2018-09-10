إصابات بالاختناق في صفوف طلبة مدرسة الخليل بعد اعتداء الاحتلال عليهم

أصيب، اليوم الاثنين، معلم بجروح ورضوض، وعشرات الطلبة بالاختناق، عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدرسة الخليل الأساسية في مدينة الخليل.

وقالت مصادر محلية ،ان قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على عدد من معلمي المدرسة، ما أسفر عن إصابة المعلم شكري الزرو التميمي بجروح، كما أطلقت قنابل الصوت والغاز السام صوب الطلبة في محيط المدرسة وداخل أسوارها، عقب محاولة اقتحامها، ما تسبب بحالة من الرعب في صفوفهم، وإصابة العشرات منهم بحالات اختناق، ويصل عددهم إلى 370 طالبا تقريبا.

كما أربكت محاوله اقتحام تلك القوات للمدرسة، وإطلاق القنابل سير العملية التعليمية في المدرسة المذكورة، المكونة من مبنيين، وأربعة طوابق.