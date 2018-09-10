راموس يكشف: تلقيت تهديدات بالقتل بسبب صلاح!

عبر قائد المنتخب الإسباني المدافع سيرخيو راموس عن استيائه من طريقة استقباله في ملعب "ويمبلي" خلال مباراة منتخب بلاده أمام نظيره الإنجليزي (2-1)، ضمن دوري أمم أوروبا لكرة القدم.

وتعرض راموس لصافرات الاستهجان ضده من قبل جماهير إنجلترا، في كل مرة كان يلمس فيها الكرة، وذلك لتسببه في إصابة النجم المصري محمد صلاح، هداف ليفربول، خلال اللقاء الذي جمع ريال مدريد و"الريدز" (3-1)، في نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.

وقال راموس: "كنت أحب أن أتلقى استقبالا آخر غير ذلك، الجميع يتذكر ما حدث في نهائي دوري أبطال أوروبا، لكن لا أحد يتذكر تهديدات القتل التي نالت من أسرتي وأطفالي".

وأضاف مدافع ريال مدريد: "المسألة حساسة للغاية لدرجة أن البعض قد يسخر منها والآخر يطلق الصافرات بملعب كبير مثل إستاد ويمبلي بتلك المناسبة".

واختتم تصريحاته: "قلت ذلك من قبل، لم أتعمد أبدا إيذاء أي زميل لي، لكن هناك من أساء فهم الأمر، هذه الأمور منتشرة في كرة القدم، ولن أغير شيئا في طريقة لعبي أو في نفسي".

وكان الماتادور راموس، قد صرح في المؤتمر الصحفي، قبل هذه المباراة، عن إمكانية استقباله بصورة غاضبة من قبل الجماهير، في ملعب ويمبلي، قائلا: "لست مهتما بهذا الأمر، لم أكن أبدا أريد إيذاء أي زميل على أرض الملعب بالتأكيد".

وأضاف: "أنام جيدا كل ليلة بضمير مرتاح، لا يهمني الطريقة التي سيتم استقبالي بها، لقد أتيت للفوز مع إسبانيا".