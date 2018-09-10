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حتى يوم الخميس المقبل

ارتفاع تدريجي كبير في الحرارة حتى آخر الأسبوع

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 07:39 - 10 سبتمبر 2018
تعبيرية تعبيرية
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يطرأ، اليوم، الإثنين، ارتفاع على درجات الحرارة في البلاد، بحيث تصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائمًا جزئيًا إلى صافٍ، وخريفيًا عاديًا في المناطق الجبلية، وحارًا نسبيًا في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

كما يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، غدًا، الثلاثاء، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائمًا جزئيًا إلى صافٍ، وخريفيًا عاديًا في المناطق الجبلية، وحارًا نسبيًا في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وبعد غدٍ، الأربعاء، كذلك، يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3 درجات مئوية، ويكون الطقس حارًا نسبيًا إلى حار في كافة المناطق، وشديد الحرارة في الأغوار والبحر الميت، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

في حين يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، الخميس المقبل، مع بقائها أعلى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائمًا جزئيًا إلى صافٍ، وخريفيًا عاديًا في المناطق الجبلية، وحارًا نسبيًا إلى حار في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

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