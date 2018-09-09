متصفحات إنترنت هتحمى خصوصيتك

أصبحت مشكلة الخصوصية من أبرز المشاكل التى تواجه مستخدمى الإنترنت فى الوقت الحالى، خاصة بعد ظهور بعض الأزمات المتعلقة بالتجسس على المستخدمين وجمع بيانات عنهم لبيعها للمعلنين، وفيما يلى نعرض أبرز 5 متصفحات إنترنت يوفرون أعلى مستوي من الحماية كما يلى:

- متصفح فاير فوكس

يعد واحدا من أفضل المتصفحات الآمنة، وهو يدعم الخصوصية بشكل كبير سواء من خلال بعض الإضافات Add-ons الخاصة بتعزيز حماية الخصوصية أو من خلال بعض المميزات الداخلية مثل منع تعقب المستخدم بشكل إفتراضى وغيرها من الأمور، فيما يتميز متصفح فاير فوكس بسهولة الاستخدام والأداء السريع وغيرها من المميزات.

- متصفح التور Tor

يعتمد هذا المتصفح على مجموعة من الخوادم المخفية بحيث يتيح للمستخدم تصفح الإنترنت مع إخفاء رقم IP الخاص به وإخفاء هويته، حيث تم تصميم هذا المتصفح بشكل أساسى لحماية المستخدمين، كما أنه يمتلك بداخله برنامجا مدمجا لمكافحة الملفات الضارة Malware.

- متصفح Epic

يقوم هذا المتصفح بحذف جميع ملفات تعريف الارتباط Cookies، أو أى عمليات تتبع بعد كل جلسة تصفح للإنترنت، كما أن أى عملية بحث يقوم بها المستخدم تتم عبر خوادم خاصة بالمتصفح، وهو ما يعنى أنه لا يمكن الربط بين أى عملية بحث ورقم IP للجهاز الذى تم من خلاله عملية البحث.

- متصفح Yandex

يأتى من تطوير شركة يانديكس الروسية الشهيرة، وهو أشهر محرك بحيث فى روسيا، يحظر جميع المواقع التي بها محتوى ضار، كما أنه يوفر حماية قوية لكلمات المرور المخزنة عليه، إضافة إلى تأمين بيانات بطاقات الائتمان المستخدمة في عمليات الشراء عبر الإنترنت.