بعد ساعات من تنصيبه.. رئيس باكستان الجديد يستقبل وزيرا سعوديا

بعد ساعات من أدائه اليمين الدستورية، بحث الرئيس الباكستاني الجديد عارف علوي مع وزير الإعلام السعودي عواد بن صالح العواد واقع العلاقات الثنائية بين الدولتين.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" اليوم بأن الوزير السعودي نقل أثناء زيارته لإسلام آباد إلى الرئيس الباكستاني تحيات من الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وتهنئتهما له بمناسبة توليه مقاليد الحكم.

وذكرت الوكالة أن الاجتماع شهد مستقبل العلاقات والتعاون الثنائي بين "البلدين الشقيقين".

كما عقد الوزير السعودي اليوم اجتماعات مع رئيس الوزراء الباكستاني الجديد عمران خان وعدد من المسؤولين الكبار الآخرين في البلاد، وركزت هذه اللقاءات على تعزيز الروابط بين الرياض وإسلام آباد.