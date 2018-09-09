سجن 6 أردنيين دينوا بالتخطيط لاغتيال ضباط مخابرات

قضت محكمة أمن الدولة الاردنية الاحد بسجن ستة أردنيين مدداً تتراوح بين ثلاثة أشهر و15 عاما بعد ادانتهم بالتخطيط لاغتيال ضباط مخابرات وطيارين في سلاح الجو الملكي بمسدسات كاتمة للصوت ومتفجرات، بحسب مراسلة وكالة فرانس برس.

وحكمت خلال جلسة علنية على ثلاثة من المتهمين بالاشغال الشاقة 15 عاما، لادانتهم بتهمة "المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية" و"حيازة اسلحة وذخائر بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية" و"تصنيع مواد مفرقعة، بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية" و"الترويج لأفكار جماعة إرهابية".

كما حكمت على متهم رابع بالأشغال المؤقتة خمسة اعوام بعد ادانته بتهمة "الترويج لأفكار جماعة إرهابية"، و"عدم الابلاغ عن وجود مخطط إرهابي".

وبحسب لائحة الاتهام فان المتهمين وجميعهم من الاردن وفي العشرينات من العمر، احدهم كان مؤذنا في أحد مساجد عمان، وهم من مؤيدي داعش تم اعتقالهم في ايلول/سبتمبر من عام 2017.

وتنظر محكمة أمن الدولة أسبوعيا في قضايا تتصل بالارهاب. وأغلب المتهمين من مؤيدي "داعش" او المنضمين اليها.