آثار غريبة "تركها جسم مجهول" في قاع المحيط الهادئ!

عثر العلماء البريطانيون على آثار مثيرة فى قاع المحيط الهادئ على عمق 4 كيلومترات، في المنطقة ما بين المكسيك وهاواي، فيما يرى بعض الباحثين أن هذه الآثار تركها جسم طائر مجهول.

وكتب موقع "Express.co.uk" أن الآثار التي تظهر على شكل حفر يصل طول الواحدة منها نحو 2.5 متر وعمقها نحو 0.3 متر، تم العثور عليها بمساعدة غواصة روبوت من قبل الباحثين البريطانيين من مركز دراسة المحيطات الوطني الواقع بمدينة ساوثهامبتون.

وأضاف أن الباحثين استبعدوا احتمال ظهور هذه الآثار نتيجة إجراء أعمال أو أبحاث علمية، وأعلنوا أن هذه الآثار أكبر بكثير من أن تكون من مخلفات الأسماك أو الحيوانات البحرية .

من جهته قال الدكتور لي مارس رئيس مجموعة الباحثين: "أظهر التحليل أن الآثار ليست موزعة بطريقة عشوائية". ويميل العالم إلى أن هذه الآثار تركتها الحيتان القادرة في حالات نادرة على الغوص لمثل هذا العمق الكبير.

وفي الوقت ذاته يؤكد بعض الخبراء الآخرين أن هذه الآثار نتجت عن نشاط حضارة من خارج الأرض.