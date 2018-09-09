احتجاجات في روسيا ضد رفع سن التقاعد

نظمت في مختلف مدن روسيا، اليوم الأحد، مظاهرات شعبية معارضة احتجاجا على قانون رفع سن التقاعد والذي أثار جدلا اجتماعيا واسعا.

وفي بعض المدن نظمت تظاهرات بالتنسيق مع السلطات المحلية، بينما خرجت في مدن أخرى، بما فيها موسكو وسان بطرسبورغ، احتجاجات غير مرخص بها، وذلك بالتزامن مع الانتخابات المحلية في البلاد.

وأفادت مصادر معارضة أن عناصر الأمن أوقفوا 10 متظاهرين على الأقل أثناء مسيرة غير مرخص بها في موسكو.

كما جرت احتجاجات في مدن بطرسبورغ ويكاترينبورغ، إحدى أكبر مدن سيبيريا، أوقفت خلالها السلطات عددا من المحتجين.

وفي يوليو الماضي، صادق مجلس الدوما الروسي في القراءة الأولى على مشروع قانون يقضي برفع عمر التقاعد للرجال إلى 65 عاما وللنساء إلى 63 عاما من 60 و55 عاما على التوالي.

وفي خطاب مسجل 29 أغسطس الماضي، عرض الرئيس فلاديمير بوتين سلسلة تسهيلات لمشروع القانون الجديد، وتم إدخال التعديلات المناسبة عليه في البرلمان.